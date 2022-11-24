У Херсоні знову чути вибухи

Вдень 24 лютого у Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряна тривога в регіоні не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві жителі, у місті чути досить потужні вибухи.
Крім того, за даними пабліків, внаслідок обстрілу є "прильоти".
Тим часом офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, вчора протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України і не лише.
Сьогодні стало відомо, що через масовані ракетні удари Росії по Україні отримали поранення 55 людей. Загинули десятеро.
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