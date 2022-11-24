В Херсоне вновь слышны взрывы

Днем 24 февраля в Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают местные жители, в городе слышны достаточно мощные взрывы.
Кроме того, по данным пабликов, вследствие обстрелов есть "прилеты".
Тем временем официальной информации пока нет.
Напомним, вчера в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и не только.
Сегодня стало известно, что из-за массированных ракетных ударов России по Украине получили ранения 55 человек. Погибли десять.
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