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У Херсоні пролунали вибухи

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Вівторок 25 квітня 2023 11:46
У Херсоні пролунали вибухи Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У вівторок, 25 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. Наразі в регіоні повітряної тривоги не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила.

У Херсоні пролунали вибухи

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:41 (alerts.in.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.

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