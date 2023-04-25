У Херсоні пролунали вибухи

У вівторок, 25 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. Наразі в регіоні повітряної тривоги не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання. Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила. Фото: карта повітряних тривог станом на 11:41 (alerts.in.ua)