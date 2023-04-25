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В Херсоне снова слышали взрывы

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Херсон, Вторник 25 апреля 2023 13:36
В Херсоне снова слышали взрывы Фото: в Херсоне 25 апреля слышат взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - передают в сети.

Напомним, сегодня мы уже писали о взрывах в Херсоне.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов четыре человека получили ранения.

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