В Херсоне снова слышали взрывы

В Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - передают в сети.

Напомним, сегодня мы уже писали о взрывах в Херсоне.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов четыре человека получили ранения.

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