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У Херсоні знайшли винуватця масової втечі ув'язнених з СІЗО

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Вівторок 22 листопада 2022 12:15
У Херсоні знайшли винуватця масової втечі ув'язнених з СІЗО Фото: у Херсоні знайшли винуватця масової втечі ув'язнених з СІЗО (pgo.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські правоохоронці викрили колишнього посадовця "Північної виправної колонії №90", який спряв втечі понад 400 засуджених із СІЗО у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваний під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками Росії.

Слідство повідомляє, що він добровільно зайняв посаду так званого "начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора" у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".

"На посаді він дав вказівки працівникам слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер та службових приміщень було залишено у безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їх масової втечі", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка у звільненому Херсоні. Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК).

Нагадаємо, росіяни при виході з Херсона сприяли втечі засуджених із СІЗО. Українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 - до довічного позбавлення волі.

Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що станом на 15 листопада 166 в'язнів було повернено до СІЗО в Миколаївській та Одеській областях.

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