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У Херсоні затримали жінку, яка проводила "референдум". Їй загрожує до 10 років в'язниці

Херсон, Понеділок 04 грудня 2023 16:51
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У Херсоні затримали жінку, яка проводила "референдум". Їй загрожує до 10 років в'язниці Архівне фото: у Херсоні затримали жінку, яка проводила "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Херсоні затримали жінку, яка торік займалася проведенням незаконного "референдуму". Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За даними слідства, 60-річна підозрювана у вересні 2022 року брала участь у проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до складу РФ. Жінка в день "голосування" перебувала неподалік від однієї з "виборчих дільниць", де закликала мешканців міста Херсона брати участь у незаконному процесі.

У Херсоні затримали жінку, яка проводила &quot;референдум&quot;. Їй загрожує до 10 років в'язниці

Фото: Колаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

Роз'яснювала, як узяти участь у "волевиявленні" та допомагала "правильно" заповнювати бюлетені. Також публічно висловлювалася на підтримку країни-агресора.

Їй повідомили про підозру

Зазначається, що місцевій жительці повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Їй загрожує до 10 років в'язниці.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП у Херсонській області.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

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