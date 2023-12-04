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В Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум". Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Херсон, Понедельник 04 декабря 2023 16:51
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В Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум". Ей грозит до 10 лет тюрьмы Архивное фото: в Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Херсоне задержали женщину, которая в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, 60-летняя подозреваемая в сентябре 2022 года участвовала в проведении псевдореферендума о присоединении Херсонской области в состав РФ. Женщина в день "голосования" находилась неподалеку от одного из "избирательных участков", где призвала жителей города Херсона участвовать в незаконном процессе.

В Херсоне задержали женщину, которая проводила &quot;референдум&quot;. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Коллаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

Разъясняла, как принять участие в "волеизъявлении" и помогала "правильно" заполнять бюллетени. Также публично высказывалась в поддержку страны-агрессора.

Ей сообщили о подозрении

Отмечается, что местной жительнице сообщено о подозрении в коллаборационизме. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование осуществляется ГУНП в Херсонской области.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

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