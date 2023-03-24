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У Херсоні затримали колаборанта, який займався "перереєстрацією" автомобілів

Фото: У Херсоні затримали колаборанта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Херсона співпрацював з РФ та почав займатись "перереєстрацією" автомобілів. Правоохоронці виявили його та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Підозрюваний під час тимчасової окупації погодився на пропозицію представників спецслужб РФ та добровільно обійняв посаду так званого "спеціаліста відділу реєстрації транспортних засобів відділу ДІБДР у місті Херсон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на займаній "посаді" він здійснював "реєстрацію" та "перереєстрацію" транспортних засобів, "перевірку" документів, "звірку" ідентифікаційних номерів складових частин, "видачу" реєстраційних документів та номерних знаків до транспортних засобів.

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. Йому оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

У Херсонській області затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які "збирали голоси", а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею. Їм присудили по п’ять років тюрми.

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати 21 колаборанта у Херсонській області, більша частина з яких служили в Національній поліції України.

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