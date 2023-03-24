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В Херсоне задержан коллаборант, который занимался "перерегистрацией" автомобилей

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Херсон, Пятница 24 марта 2023 22:33
В Херсоне задержан коллаборант, который занимался "перерегистрацией" автомобилей Фото: В Херсоне задержан коллаборант (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Херсона сотрудничал с РФ и стал заниматься "перерегистрацией" автомобилей. Правоохранители обнаружили его и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый во время временной оккупации согласился на предложение представителей спецслужб РФ и добровольно вступил в должность так называемого "специалиста отдела регистрации транспортных средств отдела ГИБДД в городе Херсон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занимаемой "должности" он осуществлял "регистрацию" и "перерегистрацию" транспортных средств, "проверку" документов, "сверку" идентификационных номеров составных частей, "выдачу" регистрационных документов и номерных знаков к транспортным средствам.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. Ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

В Херсонской области задержали четырех организаторов псевдореферендума, которые "собирали голоса", а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой. Им приговорили к пяти годам тюрьмы.

Правоохранителям удалось идентифицировать 21 коллаборанта в Херсонской области, большая часть из которых служили в Национальной полиции Украины.

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