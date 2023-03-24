В Херсоне задержан коллаборант, который занимался "перерегистрацией" автомобилей

Житель Херсона сотрудничал с РФ и стал заниматься "перерегистрацией" автомобилей. Правоохранители обнаружили его и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый во время временной оккупации согласился на предложение представителей спецслужб РФ и добровольно вступил в должность так называемого "специалиста отдела регистрации транспортных средств отдела ГИБДД в городе Херсон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занимаемой "должности" он осуществлял "регистрацию" и "перерегистрацию" транспортных средств, "проверку" документов, "сверку" идентификационных номеров составных частей, "выдачу" регистрационных документов и номерных знаков к транспортным средствам.



Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. Ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - добавили в прокуратуре.