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У Херсоні запрацювали пункти обігріву

Фото: пункти обігріву у Херсоні запрацювали (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

У звільненому Херсоні сьогодні, 18 листопада, запрацювали мобільні пункти обігріву, які назвали "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

Це спеціально обладнані намети, в яких можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон та скористатися точкою доступу до інтернету.

Проект реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Такі пункти з'являтимуться по всьому місту та області.

"Це дуже важливо, адже у місті досі немає світла. Найголовніше – відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, перед тим як відступити з правобережжя Дніпра окупанти пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла.

Тим часом, в Укренерго повідомили, що для населених пунктів Херсонської області вже розробили резервну схему живлення електроенергією.

Тому повернення світла буде поступовим. У пріоритеті – об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, зв'язок, водоканал та ін.

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