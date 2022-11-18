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В Херсоне заработали пункты обогрева

Фото: пункты обогрева в Херсоне заработали (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

В освобожденном Херсоне сегодня, 18 ноября, заработали мобильные пункты обогрева, которые назвали "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Это специально оборудованные палатки, в которых можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа в интернет.

Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОВА. Такие пункты будут появляться по всему городу и области.

"Это очень важно, ведь в городе до сих пор нет света. Самое главное – возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", - отметил Тимошенко.

Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.

Между тем, в "Укрэнерго" сообщили, что для населенных пунктов Херсонской области уже разработали резервную схему питания электроэнергией.

Поэтому возвращение света будет постепенным. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.

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