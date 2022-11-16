У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення

У звільненому Херсоні з середи, 16 листопада, відновлюють роботу відділення Ощадбанку та ПриватБанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції.
"Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.
Де відкрилися відділення:
Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків, зазначили у Мінреінтеграції.
Крім того, там нагадали, що у місті працює гаряча лінія гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або написати до месенджерів Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16 -98.
Нагадаємо, "Укрпошта" повернулася до звільненого від окупантів Херсона. Перші два відділення відкрилися у вівторок, 15 листопада.
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