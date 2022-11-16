У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення

"Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Де відкрилися відділення:

Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

ПриватБанк частково надаватиме послуги у центральному відділенні, розташованому в обласному центрі на вул. Потьомкінська, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків, зазначили у Мінреінтеграції.

Крім того, там нагадали, що у місті працює гаряча лінія гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або написати до месенджерів Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16 -98.