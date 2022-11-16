RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне заработали банки: где открылись отделения

Фото: в Херсоне заработали банки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В освобожденном Херсоне со среды, 16 ноября, возобновляют работу отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции.

"Сегодня херсонцы уже смогут получить доступ к банковским операциям – начинают работать отделения Ощадбанк и ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Где открылись отделения:

  • Ощадбанк возобновляет полноценную работу отделения и банкомата по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00.
  • ПриватБанк будет частично предоставлять услуги в центральном отделении, расположенном в областном центре по ул. Потемкинская, 20. График работы: с 09:00 до 16:00.

В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков, отметили в Минреинтеграции.

Кроме того, там напомнили, что в городе работает горячая линия гуманитарного штаба, обратиться на которую можно по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру: (098) 176-16-98.

Напомним, "Укрпочта" вернулась в освобожденный от оккупантов Херсон. Первые два отделения открылись во вторник, 15 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонбанки