У Херсоні загасили пожежу у приміщенні Червоного Хреста

У ДСНС зазначили, що 15 січня отримали повідомлення про загоряння багатоквартирного житлового будинку в одному з мікрорайонів Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялось приміщення Червоного Хреста на першому поверсі та балкони житлових квартир.

Вогонь поширився на 80 квадратних метрів. На місці інциденту працювали 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. Загиблих та травмованих не виявили.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти обстріляли будинок у Херсоні, в якому працювали представники Червоного Хреста.

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