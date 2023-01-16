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В Херсоне потушили пожар в помещении Красного Креста

Фото: спасатели потушили пожар в офисе Красного Креста в Херсоне (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели ликвидировали пожар в помещении Красного Креста в Херсоне. Здание вспыхнуло в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС отметили, что 15 января получили сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома в одном из микрорайонов Херсона. В результате вражеских обстрелов загорелось помещение Красного Креста на первом этаже и балконы жилых квартир.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. На месте инцидента работали 23 спасателя и 5 единиц техники. Погибших и травмированных не обнаружили.

Напомним, вчера мы сообщали, что оккупанты обстреляли дом в Херсоне, в котором работали представители Красного Креста.

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