У Херсоні загасили пожежі, які почалися через обстріли росіян

За даними рятувальників, пожежу в складському приміщенні площею 6000 квадратних метрів, яка почалася сьогодні вранці, ліквідували о 15:34.

Фото: сьогоднішні пожежі у Херсоні (t.me/dsns_telegram)

При цьому ще одну пожежу у шестиповерховій нежитловій будівлі, яка також спалахнула вранці, загасили о 16:00. Площа, яку охопив вогонь, становила 3000 квадратних метрів.

У ДСНС зазначають, що ніхто з місцевих мешканців не постраждав.