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У Херсоні загасили пожежі, які почалися через обстріли росіян

Фото: у Херсоні загасили пожежі, які почалися через обстріл росіян (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У середу, 14 грудня, українські рятувальники загасили кілька пожеж у Херсоні. Вони почалися внаслідок ударів росіян по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

За даними рятувальників, пожежу в складському приміщенні площею 6000 квадратних метрів, яка почалася сьогодні вранці, ліквідували о 15:34.

Фото: сьогоднішні пожежі у Херсоні (t.me/dsns_telegram)

При цьому ще одну пожежу у шестиповерховій нежитловій будівлі, яка також спалахнула вранці, загасили о 16:00. Площа, яку охопив вогонь, становила 3000 квадратних метрів.

У ДСНС зазначають, що ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по Херсону.

Також ми писали, що ворог сьогодні обстріляв будівлю Херсонської ОВА, внаслідок чого пошкоджено два поверхи.

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ХерсонОбстрілПожежаВійна Росії проти України