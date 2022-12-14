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В Херсоне потушили пожары, которые начались из-за обстрелов россиян

Фото: в Херсоне потушили пожары, которые начались из-за обстрелов россиян (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В среду, 14 декабря, украинские спасатели потушили несколько пожаров в Херсоне. Они начались в результате ударов россиян по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

По данным спасателей, пожар в складском помещении площадью 6000 квадратных метров, который начался сегодня рано утром, ликвидировали в 15:34.

Фото: сегодняшние пожары в Херсоне (t.me/dsns_telegram)

При этом еще один пожар в шестиэтажном нежилом здании, который также вспыхнул утром, потушили в 16:00. Площадь, которую охватил огонь, составляла 3000 квадратных метров.

В ГСЧС отмечают, что никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром российские оккупанты нанесли удар по Херсону.

Также мы писали, что враг сегодня обстрелял здание Херсонской ОВА, в результате чего повреждены два этажа.

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