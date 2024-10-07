У Херсоні зафіксовано випадок дистанційного мінування: що відомо

Зазначається, що російські війська розкидають на дорогах міста міни, а саме -"Пелюстки", які також відомі як "Лєпєсткі" або "Метелики".

"Це поширена протипіхотна міна. Наближатися до неї дуже небезпечно", - наголосив Мрочко.

Повідомляється, що така міна має невеликий розмір, приблизно з долоню. Зазвичай вона зеленого або коричневого кольору. Також відомо, що вона може вибухнути у випадку, якщо людина до неї доторкнеться, однак іноді - сама по собі.

"Категорично заборонено наближатися до міни і тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", - попередив начальник Херсонської МВА.

Міни "Пелюстки"

Міна ПФМ-1 "Пелюстка" - це радянська протипіхотна міна, яка широко використовується Росією проти України з 2014 року, а також під час повномасштабного вторгнення з 2022 року. Цей тип міни особливо небезпечний через свою маленьку вагу, незвичну форму (нагадує пелюстку або метелик) і те, що вона легко розкидається на великі території за допомогою артилерії, авіації або ракетних систем.

Міна призначена для ураження кінцівок людини, оскільки активується при невеликому тиску, що робить її особливо небезпечною для цивільних, включаючи дітей, які можуть підібрати міну через її незвичну форму. ПФМ-1 має обмежений термін активності, але навіть після його закінчення може залишатися небезпечною протягом десятиліть.

Росія неодноразово застосовувала міни "Пелюстки" в зоні АТО/ООС з 2014 року, і продовжила їхнє використання під час повномасштабного вторгнення в Україну, наражаючи на ризик цивільне населення. Це порушує міжнародні гуманітарні норми, зокрема, Женевські конвенції, які забороняють використання протипіхотних мін проти цивільних.