У Херсоні заборонили користуватися відеореєстраторами на цивільних автомобілях

На території Херсона ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради.
Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
Їм забороняється використовувати засоби для знімання на:
"Відповідний наказ підписаний начальником Херсонської міської військової адміністрації", - додали у міськраді.
Нещодавно на території Херсонської області ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.
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