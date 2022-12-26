У Херсоні вже вдруге пролунали вибухи

Зазначимо, що сьогодні у Херсоні вже чули вибухи близько 07:16.

Наразі ні у Херсоні, ні в області не оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації щодо ситуації у місто поки немає.

Як повідомлялося раніше, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не вважає обстріли Херсона росіянами їхньою помстою.

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