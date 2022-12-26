В Херсоне уже второй раз раздались взрывы

В понедельник, 26 декабря, утром в Херсоне уже второй раз раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Отметим, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы около 07:16.
На данный момент ни в Херсоне, ни в области не объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Как сообщалось ранее, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк не считает обстрелы Херсона россиянами их местью.
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