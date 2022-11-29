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В Херсоне уже более 40% потребителей со светом, - ОВА

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 18:26
В Херсоне уже более 40% потребителей со светом, - ОВА Фото: в Херсоне уже более 40% потребителей со светом (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на сегодня, 29 ноября, в Херсоне около 41% бытовых потребителей уже подключены к национальной электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Сегодня электроснабжение уже восстановлено в центральной части города и микрорайонах: ХБК, Шуменский, Таврический и Остров", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, с электроснабжением теперь и городская больница имени Лучанского. Также энергетики подали напряжение на железную дорогу.

Ранее мы писали, что по состоянию на вечер воскресенья, 27 ноября, в освобожденном Херсоне электроснабжение восстановлено у 17% бытовых потребителей.

Также сообщалось, что российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.

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