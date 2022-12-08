У Херсоні втретє від ранку лунають вибухи

"Чути вибухи у Херсоні...13.27 вибухи продовжуються", - пишуть в мережі.

Наразі офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли про вибухи в Херсоні під час повітряної тривоги.

Додамо, вчора російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області, вони били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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