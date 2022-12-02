У Херсоні втретє за сьогодні повідомляють про вибухи

Місцева влада та військові поки не коментувала ситуація. Проте місцеві жителі зазначають, що російські війська сьогодні вже обстрілювали місто з артилерії.

Зазначимо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Нагадаємо, у Херсонській області на протитанковій міні підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 55-річний чоловік, ще один отримав поранення, але відмовся від госпіталізації.

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