ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім попередив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 02 грудня 2022 13:42
Кім попередив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95 Фото: три російські бомбардувальники Ту-95 пішли на зліт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія підіймає в повітря свої бомбардувальники. Відомо про відправку на зліт трьох Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Ось і 3 шт ту-95 на зліт відправили", - написав він.

Також глава ОВА повідомив, що окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".

"Жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре. Вивели купу кораблів, а на них всього 12 калібрів. Картинка красива, а користь з гулькін...", - додав Кім.

Ракетна загроза

Зазначимо, влада на різних рівнях неодноразово попереджала про "складний тиждень". Оскільки окупанти не відмовилися від своїх планів знищити українську енергосистему.

Примітним є і активність ворожої авіації. Так, нещодавно стало відомо, що РФ зосередила на військовому аеродромі Енгельс майже два десятки стратегічних бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

У Повітряних силах вважають таке переміщення ворожої авіації сигналом до збільшення напрямків ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Росавиация Виталий Ким ракетный удар
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну