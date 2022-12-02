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В Херсоне в третий раз за сегодня сообщают о взрывах

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Херсон, Пятница 02 декабря 2022 13:48
В Херсоне в третий раз за сегодня сообщают о взрывах Фото: в Херсоне 2 декабря снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне в третий раз за день сообщают о звуках взрывов. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию. Однако местные жители отмечают, что российские войска сегодня уже обстреливали город из артиллерии.

Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95.

Напомним, в Херсонской области на противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва погиб 55-летний мужчина, еще один получил ранения, но отказался от госпитализации.

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