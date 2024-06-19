UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсоні всю ніч лунали вибухи: окупанти обстріляли лікарню, почались пожежі

Фото: РФ обстріляла Херсон 19 червня, є поранена (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська наносили удари по житловим кварталам. Зокрема, атакована лікарня, є поранена.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Всю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона. Били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - розповів він.

 

У Херсоні почалися пожежі через обстріли 19 червня (t.me/mvs_ukraine)

Також "прилетіло" по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки "швидкої" та вікна в одному з медичних корпусів.

 

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 19 червня (t.me/khersonskaODA)

До того ж, за даними голови ОВА, у власній оселі постраждала 44-річна херсонка.

"З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота", - додав Прокудін.
 

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, звільнений від окупації ще восени 2022 року. Найчастіше росіяни б'ють по місту із лівобережної частини Херсонської області, яка залишається захопленою з лютого 2022 року.

Зазначимо, що обстріл лікарні у Херсоні відбувається не вперше. Наприклад, російські війська обстріляли у Херсоні лікарню і у січні. Тоді було поранено двох медиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні