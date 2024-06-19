В Херсоне всю ночь раздавались взрывы: оккупанты обстреляли больницу, начались пожары

"Всю ночь российские оккупационные войска крыли огнем жилые кварталы Херсона. Били по домам людей. Кое-где на местах ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные", - рассказал он.

В Херсоне начались пожары из-за обстрелов 19 июня (t.me/mvs_ukraine)

Также "прилетело" по одной из больниц, в результате чего поврежден гараж, два автомобиля "скорой" и окна в одном из медицинских корпусов.

Последствия обстрела больницы в Херсоне 19 июня (t.me/khersonskaODA)

К тому же, по данным главы ОВА, в собственном доме пострадала 44-летняя херсонка.

"С легкими травмами ее доставили в больницу, где у пострадавшей диагностировали осколочное ранение живота", - добавил Прокудин.