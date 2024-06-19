В Херсоне всю ночь раздавались взрывы: оккупанты обстреляли больницу, начались пожары

В ночь на 19 июня в Херсоне раздавались взрывы, российские войска наносили удары по жилым кварталам. В частности, атакована больница, есть раненая.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Всю ночь российские оккупационные войска крыли огнем жилые кварталы Херсона. Били по домам людей. Кое-где на местах ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные", - рассказал он.
В Херсоне начались пожары из-за обстрелов 19 июня (t.me/mvs_ukraine)
Также "прилетело" по одной из больниц, в результате чего поврежден гараж, два автомобиля "скорой" и окна в одном из медицинских корпусов.
Последствия обстрела больницы в Херсоне 19 июня (t.me/khersonskaODA)
К тому же, по данным главы ОВА, в собственном доме пострадала 44-летняя херсонка.
"С легкими травмами ее доставили в больницу, где у пострадавшей диагностировали осколочное ранение живота", - добавил Прокудин.
Российские войска постоянно обстреливают Херсон, который был освобожден от оккупации еще осенью 2022 года. Чаще всего россияне бьют по городу с левобережной части Херсонской области, которая остается захваченной с февраля 2022 года.
Отметим, что обстрел больницы в Херсоне происходит не впервые. К примеру, российские войска обстреляли в Херсоне больницу и в январе. Тогда были ранены два медика.
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