У Херсоні вшосте за день чути вибухи

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, вже вшосте за день лунають гучні вибухи, повітряна тривога у місті та регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Раніше сьогодні влада Херсона рекомендувала жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи . Проте повітряна тривога у місті на той час оголошена не була.

Раніше ми писали, що 22 грудня вранці російські війська обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки було пошкоджено електромережі та газопроводи.

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