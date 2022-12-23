UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні вшосте за день чути вибухи

Фото: у Херсоні вшосте за день чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні, 23 грудня, вже вшосте за день лунають гучні вибухи, повітряна тривога у місті та регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Раніше сьогодні влада Херсона рекомендувала жителям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи . Проте повітряна тривога у місті на той час оголошена не була.

Раніше ми писали, що 22 грудня вранці російські війська обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки було пошкоджено електромережі та газопроводи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниОбстрілХерсон