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В Херсоне шестой раз за день слышны взрывы

Фото: в Херсоне шестой раз за день слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня, 23 декабря, уже шестой раз за день звучат громкие взрывы, воздушная тревога в городе и регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ранее сегодня власти Херсона рекомендовали жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.

Напомним, вчера, 22 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы . Однако воздушная тревога в городе к тому времени объявлена не была.

Ранее мы писали, что 22 декабря утром российские войска обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки были повреждены электросети и газопроводы.

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