В Херсоне шестой раз за день слышны взрывы

В Херсоне сегодня, 23 декабря, уже шестой раз за день звучат громкие взрывы, воздушная тревога в городе и регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ранее сегодня власти Херсона рекомендовали жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды. Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.