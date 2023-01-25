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В Херсоне утром прогремели взрывы: в сети сообщают о "прилетах"

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Херсон, Среда 25 января 2023 09:41
В Херсоне утром прогремели взрывы: в сети сообщают о "прилетах" Фото: в Херсоне утром 25 января прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 25 января во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители сообщают о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Подробностей о сегодняшних взрывах в настоящий момент нет. Однако в Херсонской ОВА рассказали о ситуации с атаками на регион за прошедшие сутки.

Так, по данным ОВА российские войска вчера 52 раза обстреляли территорию Херсона и области. Мирные населенные пункты враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также россияне нанесли удар, применив авиацию.

При этом в городе Херсон было зафиксировано 12 обстрелов. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морской порт и жилые дома.

Вследствие обстрелов за минувшие сутки погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удары по трем гражданским объектам Херсона. В ОВА показали фото последствий вражеских атак.

Также сообщалось, что 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

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