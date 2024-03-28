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У Херсоні внаслідок обстрілу зупинились тролейбуси

Фото: у Херсоні внаслідок обстрілу зупинились тролейбуси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи під час обстрілу Херсона пошкодили тролейбусну контактну мережу. Наразі рух електротранспорту зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Морочко.

"Внаслідок обстрілу Центрального району Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега пошкоджено тролейбусну контактну мережу, через що рух електротранспорту у місті зупинено", - пише Морочко. 

Як відзначив голова МВА, фахівці КП "Херсонелектротранс" зможуть завершити відновлювальні роботи тоді, коли дозволить безпекова ситуація. 

Обстріл Херсону 28 березня 

Вдень росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Спочатку було відомо про одного постраждалого 1987 року народження, втім пізніше було ушпиталено й жінку, яка отримала мінно-вибоухову травму. 

За словами голови МВА, наразі також відомо про загиблого, який перебував у авто на момент обстрілу. 

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