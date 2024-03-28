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В Херсоне в результате обстрела остановились троллейбусы

Фото: в Херсоне в результате обстрела остановились троллейбусы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы во время обстрела Херсона повредили троллейбусную контактную сеть. Сейчас движение электротранспорта остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской городской военной администрации (МВА) Романа Морочко.

"В результате обстрела Центрального района Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега повреждена троллейбусная контактная сеть, из-за чего движение электротранспорта в городе остановлено", - пишет Морочко. 

Как отметил глава МВА, специалисты КП "Херсонэлектротранс" смогут завершить восстановительные работы тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. 

Обстрел Херсона 28 марта

Днем россияне обстреляли Центральный район Херсона. Сначала было известно об одном пострадавшем 1987 году рождения, впрочем, позже была госпитализирована и женщина, получившая минно-выбоуховую травму.

По словам главы МВА, сейчас также известно о погибшем, который находился в автомобиле на момент обстрела.

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