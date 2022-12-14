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У Херсоні внаслідок обстрілу загинула дитина

Фото: у Херсоні внаслідок обстрілу загинула дитина (Getty Image)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, в результаті ворожого обстрілу Херсону загинула 8-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресофіцера Херсонської ОВА Дмитра Плетенчука в Facebook.

"Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму",- написав Плетенчук.

Пресофіцер додав, що лікарі годину намагались реанімувати дитину, але безрезультатно через кількість отриманих травм.

Нагадаємо, сьогодні, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два поверхи будівлі Херсонської ОВА.

Раніше ми писали, що у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголошено не було.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонОбстрілзагинув