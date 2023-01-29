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У Херсоні внаслідок обстрілу мікрорайон Острів залишився без світла

Фото: у Херсоні внаслідок обстрілу мікрорайон Острів залишився без світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Херсона мікрорайон Острів залишився без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Через сьогоднішній масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольних ліній.

Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше повернути світло в оселі херсонців.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

В результаті артилерійського обстрілу житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро зазнали поранень.

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ХерсонХерсонська областьВійна Росії проти УкраїниЕлектроенергія