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В Херсоне в результате обстрела микрорайон Остров остался без света

Фото: в Херсоне в результате обстрела микрорайон Остров остался без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате сегодняшнего массированного обстрела Херсона микрорайон Остров остался без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Из-за сегодняшнего массированного обстрела Херсона исчезло электропитание в микрорайоне Остров", - говорится в сообщении.

Отмечено, что более 9500 абонентов остались без света из-за обрыва высоковольных линий.

Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома херсонцев.

Напомним, в воскресенье, 29 января, Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

В результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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