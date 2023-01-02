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У Херсоні вкотре за день пролунали вибухи

Фото: у Херсоні вкотре за день пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні вкотре за день пролунали сильні вибухи, в обласному центрі та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

До закінчення тривоги мешканців регіону просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли міський ринок у центрі Берислава, п'ятеро людей отримали поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічну ніч, він перебуває у тяжкому стані.

Крім того, стало відомо, що чисельність населення Херсона на початку повномасштабного вторгнення росіян становила понад 330 тисяч осіб. Проте з 24 лютого 2022 року їх кількість скоротилася більш ніж уп'ятеро.

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ХерсонОбстрілВторгнення Росії до України