У Херсоні відбулася офіційна церемонія підняття прапору (відео)

Журналісти Sky News повідомляють, що за кілька хвилин до того, як Зеленський приїхав вітати мирних жителів звільненого міста, в центрі Херсона було чути обстріли. Після того, як президент закінчив свою промову, почулося ще кілька вибухів артилерії.

Свідки розповіли, що перед від’їздом президент провів у Херсоні близько 30 хвилин.

Українці зібралися на головній площі, щоб побачити президента, одні розмахували державним прапором, інші носили його на плечі.

"Я дуже радий, це видно по реакції людей, їхня реакція не постановочна. Народ чекав на українську армію, на наших воїнів, на нас усіх", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для нього було важливо побувати в місті і продемонструвати, що "ми дійсно повертаємося, ми дійсно піднімаємо свій прапор".