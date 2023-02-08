У Херсоні від ворожого обстрілу постраждали двоє комунальників

У вівторок, 7 лютого, російські військові завдали удару по Херсону. Від ворожого обстрілу постраждали двоє комунальників
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради та начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову в ефірі телемарафону.
Зазначається, що двоє працівників місцевого водоканалу потрапили під ворожий обстріл.
"На превеликий жаль, два постраждалих наших співробітника. Дуже тяжкий стан", - розповіла очільниця міста.
За її словами, працівники водоканалу виконували роботу на об’єкті. У цей час їх "накрило" мінометним вогнем.
Нагадаємо, що окупаційні війська зранку, 8 лютого обстрілювали Херсон. Вибухи було чутно по всьому місту.
Пізніше стало відомо, що ворожі снаряди влучили у житловий будинок та дитячий садок.
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