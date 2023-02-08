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В Херсоне от вражеского обстрела пострадали два коммунальщика

Фото: В Херсоне от вражеских обстрелов пострадали два коммунальщика (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, российские военные нанесли удар по Херсону. От вражеского обстрела пострадали два коммунальщика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета и начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую в эфире телемарафона.

Отмечается, что двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел.

"К большому сожалению, два пострадавших наших сотрудника. Очень тяжелое состояние", - рассказала глава города.

По ее словам, работники водоканала выполняли работу на объекте. В это время их "накрыло" минометным огнем.

Напомним, что оккупационные войска утром 8 февраля обстреливали Херсон. Взрывы были слышны по всему городу.

Позже стало известно, что вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.

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