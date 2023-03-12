У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи
Фото: У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи (Getty Images)
У неділю ввечері, 12 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чути вибухи", - ідеться в повідомленні.
Наразі повітряної тривоги не оголошували. При цьому також немає офіційної інформації про вибухи.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже було чути звуки вибухів.
Додамо, що сьогодні внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули двоє людей. Крім того, в області є значні руйнації.
До того ж сьогодні російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки є постраждала.
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