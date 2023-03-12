ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Неділя 12 березня 2023 22:17
У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи Фото: У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 12 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи", - ідеться в повідомленні.

Наразі повітряної тривоги не оголошували. При цьому також немає офіційної інформації про вибухи.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже було чути звуки вибухів.

Додамо, що сьогодні внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули двоє людей. Крім того, в області є значні руйнації.

До того ж сьогодні російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки є постраждала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війна Росії проти України
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації