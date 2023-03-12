В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы
Фото: В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы (Getty Images)
В воскресенье вечером, 12 марта, в Херсоне вновь прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
На данный момент воздушная тревога не объявлялась. При этом также нет официальной информации о взрывах.
Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны звуки взрывов.
Добавим, что сегодня в результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека. Кроме того, в области имеются значительные разрушения.
К тому же сегодня российские военные обстреляли жилой сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшая.
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