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В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы

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Херсон, Воскресенье 12 марта 2023 22:17
В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы Фото: В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 12 марта, в Херсоне вновь прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент воздушная тревога не объявлялась. При этом также нет официальной информации о взрывах.

Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны звуки взрывов.

Добавим, что сегодня в результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека. Кроме того, в области имеются значительные разрушения.

К тому же сегодня российские военные обстреляли жилой сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшая.

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