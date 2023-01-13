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У Херсоні вдруге за добу чути гучні вибухи

Фото: вибухи в Херсоні 13 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі Херсону вдень п'ятниці, 13 січня, вдруге за добу почули гучні вибухи.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне" та місцеві соцмережі.

Попередньо відомо, що йде робота артилерії між правим берегом та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Про те, чи є пострадалі - наразі не відомо.

Відзначимо, що близько першої години ночі п'ятниці жителі міста прокинулись також від звуків вибухів.

Раніше у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

Крім того, окупанти вдарили об'єктом критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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ХерсонВибух