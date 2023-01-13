У Херсоні вдруге за добу чути гучні вибухи

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на "Суспільне" та місцеві соцмережі .

Попередньо відомо, що йде робота артилерії між правим берегом та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Про те, чи є пострадалі - наразі не відомо.

Відзначимо, що близько першої години ночі п'ятниці жителі міста прокинулись також від звуків вибухів.