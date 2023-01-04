У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо

У Херсоні вдень 4 січня вдруге за день пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Щодо вибухів у самому Херсоні, то зараз військова адміністрація не коментувала цю інформацію.

При цьому в херсонських Telegram-каналах повідомляють про обстріл Олешок. Після вибуху над містом здійнявся клуб диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці у місті також було чути вибухи. При цьому влада так і не підтвердила їх. Однак там розповіли, що за минулу добу ворог 73 рази обстріляв територію області, застосувавши артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Також повідомлялося, що вчора російські війська вдарили по транспортному підприємству "Херсонелектротранс".

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