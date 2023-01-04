UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Херсоні вдруге за день пролунали вибухи (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 4 січня вдруге за день пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

При цьому в херсонських Telegram-каналах повідомляють про обстріл Олешок. Після вибуху над містом здійнявся клуб диму.

Фото: наслідки "прильоту" в Олешках (Telegram)

Щодо вибухів у самому Херсоні, то зараз військова адміністрація не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці у місті також було чути вибухи. При цьому влада так і не підтвердила їх. Однак там розповіли, що за минулу добу ворог 73 рази обстріляв територію області, застосувавши артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Також повідомлялося, що вчора російські війська вдарили по транспортному підприємству "Херсонелектротранс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні