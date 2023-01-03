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Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні: є руйнування

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Херсон, Вівторок 03 січня 2023 16:00
Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні: є руйнування Фото: росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники сьогодні знову обстріляли Херсон. Під удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучення сталося в один з тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поруч", - повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Під час удару на території підприємства було 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, зафіксовано попадання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих, на щастя, немає.

Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні: є руйнування

Фото: наслідки удару по "Херсонелектротрансу" (t.me/kherson_miskrada)

Нагадаємо, минулої доби окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

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