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В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы: что известно

Фото: в Херсоне второй раз за день прогремели взрывы (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 4 января второй раз за день раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

При этом в херсонских Telegram-каналах сообщают об обстреле Олешек. После взрыва над городом поднялся клуб дыма.

Фото: последствия "прилета" в Олешках (Telegram)

Что касается взрывов в самом Херсоне, то в настоящий момент военная администрация не комментировала эту информацию.

Напомним, сегодня утром в городе также были слышны взрывы. При этом власти так и не подтвердили их. Однако там рассказали, что за минувшие сутки враг 73 раза обстрелял территорию области, применив артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Также сообщалось, что вчера российские войска ударили по транспортному предприятию "Херсонэлектротранс".

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