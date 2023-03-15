UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі немає офіційної інформації щодо вибухів.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні вже повідомляли про вибухи.

Крім того, 15 березня в Україні тричі оголошували масштабні повітряні тривоги. Небезпеку могли оголосити через злет російського винищувача.

Зазначимо, що під час першої повітряної тривоги, яка тривала понад 1,5 години, окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Додамо, що сьогодні на Херсонщині на боєприпасі підірвався чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВибухВійна Росії проти України