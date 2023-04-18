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У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи

Фото: у Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні, 18 квітня, вчетверте за день було чути вибухи, у місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів поки що жодної офіційної інформації не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців регіону просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення. За даними Офісу генпрокурора, вранці 18 квітня окупанти здійснили черговий обстріл центру Херсона, потрапивши до місць із найбільш масовими скупченнями людей.

Крім того, вранці окупанти з артилерії обстріляли місто Українське Донецької області. Внаслідок ворожої атаки вісім людей отримали поранення, їх доправили до лікарні.

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Херсонвибухи