В Херсоне четвертый раз за день прозвучали взрывы

В Херсоне сегодня, 18 апреля, четвертый раз за день были слышны взрывы, в городе и области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О причинах и последствиях взрывов пока никакой официальной информации не сообщалось. В случае повторных взрывов жителей региона просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения. По данным Офиса генпрокурора, утром 18 апреля оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями людей.

Кроме того, утром оккупанты из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.

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