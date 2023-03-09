У Херсоні вчергове за день чути звуки вибухів

Жителі Херсону в день четверга, 9 березня, чули звуки вибухів. Однак повітряну тривогу у місті та області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста. Стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона.

Пізніше стало відомо, що через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.

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